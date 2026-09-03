Vrijheidsfestival op 20 september in Beek en Donk

De burgemeester heeft toestemming gegeven voor het Vrijheidsfestival op zondag 20 september 2026. Het evenement vindt plaats op het Heuvelplein en in de omgeving van het gemeentehuis en de Muziektuin aan de Koppelstraat in Beek en Donk.

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Het Vrijheidsfestival wordt georganiseerd op zondag 20 september 2026 en duurt van half elf ’s ochtends tot half drie ’s middags. Het festival is een feestelijke bijeenkomst waarbij bezoekers kunnen genieten van verschillende activiteiten op meerdere locaties in Beek en Donk.

De vergunning is verleend op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het besluit is op 20 augustus 2026 verzonden.