GLOW Lieshout keert terug van 7 tot en met 14 november

GLOW Lieshout heeft toestemming gekregen voor de editie van 2026. Het lichtkunstfestival vindt plaats van 7 tot en met 14 november in Lieshout, dagelijks tussen half zeven en tien uur ’s avonds.

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De burgemeester van Laarbeek heeft vergunningen verleend voor de organisatie van GLOW Lieshout. Dit evenement, bekend om zijn spectaculaire lichtshows, zal van zaterdag 7 november tot en met zaterdag 14 november 2026 plaatsvinden. Bezoekers kunnen het festival elke avond bewonderen tussen half zeven en tien uur.

De vergunningen zijn verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de voorbereidingen van het evenement dat in Lieshout jaarlijks veel publiek trekt.