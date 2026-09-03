Alcohol toegestaan tijdens Hot Stuff in Mariahout

Tijdens het evenement Hot Stuff in Mariahout mag op 5 en 6 maart 2027 alcohol worden geschonken. De burgemeester heeft hiervoor toestemming verleend.

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Hot Stuff vindt plaats op het weiland achter De Hei 49 in Mariahout. Het gaat om zwak alcoholische dranken zoals bier en wijn. De toestemming is verleend op basis van artikel 35 van de Alcoholwet en geldt alleen als er een evenementenvergunning is uitgegeven.

De vergunning is op 17 augustus 2026 verzonden. Het evenement zal bezoekers trekken uit de omgeving en biedt de mogelijkheid om gezelligheid te combineren met een drankje.