Hot Stuff keert terug naar Mariahout op 5 en 6 maart

Op 5 en 6 maart 2027 vindt het evenement Hot Stuff plaats op een weiland achter De Hei 49 in Mariahout. De burgemeester heeft hiervoor de vergunning verleend.

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Hot Stuff is een evenement dat volgend jaar maart weer zal plaatsvinden in Mariahout. De locatie is een weiland achter De Hei 49, en het evenement duurt twee dagen: zaterdag 5 en zondag 6 maart.

De vergunning is verleend op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het besluit is op 17 augustus 2026 verzonden door de gemeente Laarbeek.