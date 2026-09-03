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Hot Stuff keert terug naar Mariahout op 5 en 6 maart

Vandaag om 09:21

Op 5 en 6 maart 2027 vindt het evenement Hot Stuff plaats op een weiland achter De Hei 49 in Mariahout. De burgemeester heeft hiervoor de vergunning verleend.

Gevonden voor jou

Hot Stuff is een evenement dat volgend jaar maart weer zal plaatsvinden in Mariahout. De locatie is een weiland achter De Hei 49, en het evenement duurt twee dagen: zaterdag 5 en zondag 6 maart.

De vergunning is verleend op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het besluit is op 17 augustus 2026 verzonden door de gemeente Laarbeek.

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