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Opslag van diesel gemeld in Land van Cuijk
Vandaag om 09:21
Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben een melding ontvangen voor het opslaan van diesel aan het Kattestraatje in Mill.
De melding gaat over het bewaren van gevaarlijke stoffen, specifiek diesel, in verpakte vorm. Dit gebeurt op het adres Kattestraatje 6 in Mill. De melding is op 1 september 2026 ingediend en heeft het DSO-kenmerk 2025122201308.
Het opslaan van gevaarlijke stoffen is een activiteit die verplicht gemeld moet worden vanwege mogelijke gevolgen voor het milieu en de veiligheid. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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