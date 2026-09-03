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Vergunning verleend voor woninguitbreiding en garage in Ledeacker

Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 09:31

Het college van Land van Cuijk heeft de vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning en vergroten van een garage aan de Dorpsstraat 9 in Ledeacker.

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De vergunning is op 31 augustus verleend en betreft een wijziging in de uitvoering van de plannen. Het besluit heeft betrekking op zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

Deze plannen vallen onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Het zaaknummer dat aan deze vergunning is gekoppeld, is Z2026-00003401.

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