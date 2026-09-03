Vergunning verleend voor woninguitbreiding en garage in Ledeacker

Het college van Land van Cuijk heeft de vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning en vergroten van een garage aan de Dorpsstraat 9 in Ledeacker.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 31 augustus verleend en betreft een wijziging in de uitvoering van de plannen. Het besluit heeft betrekking op zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

Deze plannen vallen onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Het zaaknummer dat aan deze vergunning is gekoppeld, is Z2026-00003401.