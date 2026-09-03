Constructieve binnenmuur wordt doorbroken in Vianen NB

In Vianen NB is een aanvraag ingediend voor het doorbreken van een draagmuur. Het gaat om een constructieve binnenmuur op Boskamp 9. De aanvraag werd op 31 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit waarbij een draagmuur wordt doorbroken. Dit soort werkzaamheden heeft invloed op de stabiliteit van een gebouw en vereist daarom een goedkeuring van de gemeente.

De gemeente Land van Cuijk behandelt deze aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken zal een besluit worden genomen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken.