Navigatie overslaan
Ontdek

Constructieve binnenmuur wordt doorbroken in Vianen NB

Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 09:31

In Vianen NB is een aanvraag ingediend voor het doorbreken van een draagmuur. Het gaat om een constructieve binnenmuur op Boskamp 9. De aanvraag werd op 31 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit waarbij een draagmuur wordt doorbroken. Dit soort werkzaamheden heeft invloed op de stabiliteit van een gebouw en vereist daarom een goedkeuring van de gemeente.

De gemeente Land van Cuijk behandelt deze aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken zal een besluit worden genomen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.