Verduurzaming Sporthal de Raaijhal in Overloon goedgekeurd

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het verduurzamen van Sporthal de Raaijhal aan de Raaijweg 15-17 in Overloon. Het besluit is genomen op 28 augustus.

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Sporthal de Raaijhal in Overloon wordt verduurzaamd. De vergunning hiervoor is op 28 augustus door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk goedgekeurd. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De sporthal ligt aan de Raaijweg 15-17. Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00004864. Volgens het besluit mag de verduurzaming nu officieel van start gaan.