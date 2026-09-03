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Kraan geplaatst op 14 september in Cuijk
Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 09:32
Op 14 september wordt een kraan geplaatst nabij de Godfriedstraat in Cuijk.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een kraan. De kraan komt op dinsdag 14 september 2026 te staan bij de locatie Godfriedstraat 1, 5431 GK in Cuijk.
Het besluit is op 31 augustus 2026 genomen en maakt deel uit van een verleende objectvergunning. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00005438.
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