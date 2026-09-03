Verkoopstandplaats Dr. Struyckenplein Breda vanaf oktober

Vanaf 1 oktober is er een verkoopstandplaats op het Dr. Struyckenplein in Breda. De vergunning hiervoor is verleend door burgemeester en wethouders en geldt tot en met 31 december.

Gevonden voor jou

De verkoopstandplaats is toegestaan onder voorwaarden uit de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. De vergunning is op 26 augustus verstrekt en biedt ondernemers de mogelijkheid om tijdelijk producten aan te bieden op deze locatie.

Het Dr. Struyckenplein is een centraal punt in Breda waar regelmatig activiteiten plaatsvinden. De standplaats voegt daar gedurende drie maanden een extra commerciële mogelijkheid aan toe.