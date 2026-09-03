Son en Breugel stelt warmteprogramma vast voor verduurzaming

Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel heeft op 25 augustus 2026 het Warmteprogramma definitief vastgesteld. Het programma richt zich op de transitie naar duurzame warmte, met individuele warmtepompen als belangrijkste oplossing.

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Het Warmteprogramma van Son en Breugel is een belangrijke stap in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het sluit aan op internationale klimaatdoelen en regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven. Het programma biedt inwoners ondersteuning via subsidies, advies en wijkgerichte projecten.

Individuele elektrische warmtepompen worden gezien als de meest geschikte oplossing voor bijna alle wijken. Alleen op bedrijventerrein Ekkersrijt worden collectieve warmteoplossingen overwogen vanwege de schaal en warmtevraag. De gemeente kiest voor een stimulerende aanpak en maakt geen gebruik van verplichtingen om wijken aardgasvrij te maken.

De voortgang wordt jaarlijks gemonitord, waarbij aardgasverbruik de belangrijkste indicator is. Het doel voor 2030, een reductie van aardgasverbruik vergelijkbaar met 1.420 woningen, is al behaald. Voor 2035 mikt de gemeente op een verdere reductie van 30% ten opzichte van 2021.

De uitvoering van het programma blijft flexibel en wordt aangepast aan nieuwe inzichten en beschikbare middelen, zoals de jaarlijkse rijksbijdragen en provinciale ondersteuning.