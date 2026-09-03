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Verlenging vergunning voor reclame op Karel de Grotelaan in Eindhoven
Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 09:33
De termijn van een omgevingsvergunning voor reclame aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006829.
De verlenging van de vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit, specifiek het plaatsen van reclame. Het adres waar het om gaat is Karel de Grotelaan 351, 5654NN Eindhoven.
Deze verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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