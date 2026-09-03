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Kamerverhuur met vijf kamers aangevraagd in Eindhoven

Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 09:33

Er is een aanvraag ingediend voor het legaliseren van kamerverhuur aan de Wattstraat 27 in Eindhoven. Het gaat om vijf kamers. De vergunningaanvraag is ontvangen op 31 augustus 2026.

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De eigenaar van een pand aan de Wattstraat 27 in Eindhoven heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. Het doel is het legaliseren van kamerverhuur, waarbij het pand geschikt wordt gemaakt voor vijf kamers.

De aanvraag is op 31 augustus 2026 ontvangen door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Op dit moment is de vergunning uitsluitend ter kennisgeving gepubliceerd. Er zijn nog geen mogelijkheden om bezwaar te maken of de stukken in te zien.

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