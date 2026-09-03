Steiger mag geplaatst worden aan de St Catharinastraat in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een steiger aan de St Catharinastraat. Het besluit is op 10 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte, zoals het tijdelijk plaatsen van een steiger. Het adres waar dit mag gebeuren is St Catharinastraat 26, 5611JC Eindhoven.

De aanvraag is behandeld onder zaaknummer EHV-ZP2026-008267 en de vergunning is verleend. Het besluit hierover is door de gemeente op 10 augustus verzonden.