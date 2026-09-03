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Opslag gevaarlijke stoffen gemeld bij laboratorium in Den Bosch

Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 09:34

Een laboratorium aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch heeft een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Het gaat om verpakte materialen, anders dan organische peroxiden.

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De melding is op 20 april 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch. De locatie betreft Onderwijsboulevard 215, waar het laboratorium gevestigd is.

Het opslaan van gevaarlijke stoffen vereist een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), vanwege mogelijke gevolgen voor de veiligheid en het milieu. Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

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