Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Vinkel

In Vinkel is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Het systeem komt aan de Kokse Hoeve 7, meldt de gemeente 's-Hertogenbosch. De melding is op 19 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gesloten bodemenergiesysteem is een techniek waarbij warmte en koude in de bodem worden opgeslagen. Dit kan gebruikt worden om gebouwen duurzamer te verwarmen of te koelen. De locatie voor dit project is de Kokse Hoeve 7 in Vinkel.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026081900891 en zaaknummer Z/512925. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.