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Vergunning voor loterij bij vogeltentoonstelling in Wagenberg
Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 09:35
De Eerste Wagenbergse Vogelvereniging heeft een vergunning gekregen voor het organiseren van een loterij. De opbrengst wordt gebruikt om de kosten van de vogeltentoonstelling te dekken. De prijsbepaling vindt plaats op zondag 15 november 2026 om drie uur ’s middags.
De loterij wordt gehouden op de locatie Dorpsstraat 26 in Wagenberg. Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen hebben het besluit genomen en dit bekendgemaakt op 24 augustus 2026.
Met de opbrengst wil de Vogelvereniging de kosten van de tentoonstelling, waar verschillende vogelsoorten te zien zijn, bekostigen. De vergunning heeft zaaknummer 2026-1469.
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