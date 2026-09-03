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Pastoor Arnoldstraat tijdelijk afgesloten voor fietstocht
Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 09:35
Op woensdag 20 september is de Pastoor Arnoldstraat in Asten afgesloten voor verkeer vanwege de Fietstocht Strade Biache.
De gemeente Asten heeft besloten om een deel van de Pastoor Arnoldstraat af te sluiten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Dit gebeurt in verband met de Fietstocht Strade Biache, waarbij verkeersveiligheid prioriteit krijgt.
Het afgesloten gedeelte loopt van de Meijelseweg tot aan de Heikamperweg. De maatregel geldt op 20 september 2026 van zeven uur ’s ochtends tot half acht ’s avonds.
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