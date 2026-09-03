Sloopmelding kippenstal in Heusden geaccepteerd

De gemeente Asten heeft een sloopmelding geaccepteerd voor een kippenstal aan de Kemphaanweg in Heusden. Het gaat om het demonteren en slopen van de stal, waarvoor de melding op 31 augustus is goedgekeurd.

Gevonden voor jou

Op 25 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders van Asten een sloopmelding ontvangen met kenmerk 2026082500095. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 07432024302246 en enkele dagen later geaccepteerd.

Het accepteren van een sloopmelding is geen officieel besluit volgens de Algemene wet bestuursrecht. Hierdoor is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken of een beroep in te dienen. Ook kan er geen voorlopige voorziening worden gevraagd.

De kippenstal aan de Kemphaanweg 1 wordt binnenkort gedemonteerd en gesloopt. Voor geïnteresseerden is meer informatie beschikbaar via het gemeentehuis van Asten.