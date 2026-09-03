Wegafsluitingen en parkeerverbod voor KunstKlinkt Asten 2026

Op zondag 20 september 2026 worden wegen in Asten tijdelijk afgesloten en geldt er een parkeerverbod vanwege KunstKlinkt Asten.

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In verband met het evenement KunstKlinkt Asten worden op zondag 20 september 2026 verschillende verkeersmaatregelen getroffen. Voor de veiligheid wordt een parkeerverbod ingesteld en worden bepaalde straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Het parkeerverbod geldt van zeven uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds voor delen van de Prins Bernhardstraat en de Emmastraat. Straten zoals de Marktstraat, Kleine Marktstraat, de Markt en een deel van de Prins Bernhardstraat worden volledig afgesloten in beide richtingen.

De maatregelen zijn bedoeld om het evenement veilig en goed te laten verlopen.