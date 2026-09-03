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Nieuw kinderdagverblijf Voorschool Groenewegen opent in Werkendam
Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 09:36
Voorschool Groenewegen heeft toestemming gekregen voor kinderopvang in Werkendam.
Stichting Trema Kinderopvang heeft per 25 augustus 2026 toestemming gekregen voor de exploitatie van haar nieuwe kinderdagverblijf Voorschool Groenewegen. De opvanglocatie bevindt zich aan de Sportlaan 4 in Werkendam en biedt plaats aan 32 kinderen.
Het kinderdagverblijf staat vanaf nu in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd onder nummer 221690888. Hiermee voldoet de voorziening aan de eisen van de Wet Kinderopvang en kan het officieel kinderen gaan opvangen.
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