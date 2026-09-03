Open Monumentendag bij Kasteel Dussen op 13 september

Op zondag 13 september opent Kasteel Dussen zijn deuren voor Open Monumentendag. Het evenement vindt plaats van elf uur 's ochtends tot vier uur 's middags.

Gevonden voor jou

De Stichting Vrienden van Kasteel Dussen organiseert het evenement in en rond het historische kasteel aan de Binnen 1 in Dussen. Bezoekers krijgen de kans om het kasteel te verkennen en meer te leren over de geschiedenis van het monument.

De vergunning voor het evenement is op 27 augustus verleend door de burgemeester en wethouders van de gemeente Altena. Open Monumentendag is een jaarlijks initiatief waarbij bijzondere gebouwen en locaties in Nederland toegankelijk worden gemaakt voor publiek.