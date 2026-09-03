PSV legt talentvolle spits Bro Hansen voor drie jaar vast

PSV heeft de laatste aanwinst deze transferperiode binnen: de jonge, talentvolle spits Mikkel Bro Hansen tekent een contract voor drie jaar in Eindhoven. De voetballer speelde op pas 17-jarige al vijftien officiële wedstrijden voor de Noorse club Bodø Glimt.

In die wedstrijden wist hij acht goals te scoren en gaf hij drie assists. "Voor mij was het een gemakkelijke keuze toen PSV vertelde over de interesse in mij", vertelt de spits. "Het is een grote club en er lag een perfect toekomstplan voor me klaar. En in het verleden hebben ze hier bewezen dat ze dat kunnen waarmaken. Kijk maar naar jongens als Xavi Simons, Noni Madueke, Ismael Saibari en ga zo maar door."

Bro Hansen gaat bij PSV spelen met rugnummer 23 en sluit volledig aan bij de selectie. "In eerste instantie ga ik wedstrijden spelen in Jong PSV, maar ik ga pushen voor zo veel mogelijk minuten binnen de hoofdmacht. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Potentie

Technisch directeur Earnest Stewart zegt in Mikkel een speler te zien met enorm veel potentie. "We volgen hem al heel lang en de laatste maanden is het contact intensiever geworden. Voor zijn leeftijd is hij al opvallend ver. Hij beschikt over scorend vermogen, beweegt slim zonder bal en laat in zijn spel veel energie en overtuiging zien."

De transfermarkt sloot woensdag. Peter Bosz reageerde woensdagavond vol vertrouwen op zijn nieuwe selectie in Muziekgebouw Eindhoven tijdens een masterclass over zijn succes als coach.