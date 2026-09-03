Zonnebril uit de kast: na grijs en regen breekt stralend weekend aan

Paraplu's én zonnebrillen gereed! We moeten nog even door twee grijze en wisselvallige dagen heen, maar dan wacht ons een stralend weekend. "Zondag kan het lokaal 25 graden worden", zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza donderdagochtend in het jubileumradioprogramma Top 1976 op Omroep Brabant.

Donderdag lijkt het nog mee te gaan vallen met de regen. "Op veel plaatsen in onze provincie is het droog, zeker vanmiddag."

Van kou is geen sprake. Rond half acht vanochtend ging de temperatuur al richting de twintig graden, maar op veel zon hoeven we niet te rekenen. "Vanmiddag wordt het op sommige plaatsen tegen de 24 graden. De zon zal af en toe doorbreken, vooral in het westen. Maar verder lijkt het overwegend grijs te zijn."

Stevige wind

Vrijdag begint de dag rustig: droog met wat zon en de temperatuur loopt snel op. "Het wordt op sommige plekken mogelijk opnieuw zo'n 24 graden, maar in de loop van de dag gaat het stevig waaien. Dat is vooral in het westen van de provincie het geval, met mogelijk windkracht 6." Het blijft daarbij niet droog: regen trekt in een gebied van noord naar zuid over onze provincie heen.

Warm weekend

Maar in het weekend kunnen de zonnebrillen weer op. "Dan ziet het er veel beter en rustiger uit. Zowel zaterdag als zondag is er veel zon en het blijft overal droog. Zaterdag hebben we tijdelijk met wat lagere temperaturen te maken maar zondag kan het lokaal 25 graden worden. Dat geldt ook voor maandag."

Voor wie dacht dat het volgende week weer volop zomerweer wordt, heeft de weerman een teleurstellende boodschap. "We zitten maar in een tijdelijke stijgende lijn. Ik denk dat het meevalt met de hoeveelheid regen maar vanaf dinsdag neemt de kans op een enkele bui weer toe. De temperatuur komt in de loop van de week uit rond de twintig graden."