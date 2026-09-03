Wielercriterium keert terug na adempauze: met BN'ers en zonder profs

De Mijl van Mares had ruim zestig jaar een vaste plek op de sportkalender. De organisatie zette in 2024 een streep door het wielercriterium in Maarheeze omdat de kosten te hoog waren. Zaterdag is het evenement terug in een andere vorm. Zonder profs maar mét BN'ers. "Deze adempauze was nodig om de Mijl toekomstbestendig te maken”, zegt organisator Jeroen Veldkamp.

Het oude bestuur gaf vorig jaar aan te stoppen met de Mijl van Mares, aangezien na de coronaperiode de kosten enorm waren gestegen voor bijvoorbeeld de feesttent en beveiliging. Aan de andere kant zagen ze minder geld binnenkomen via de horeca en sponsoren. Het nieuws kwam hard aan in de gemeenschap van Maarheeze. “Ineens stonden er allerlei mensen op. We waren het er allemaal over eens dat dit evenement geweldig is voor jong en oud”, zegt Veldkamp. “Er ontstond een nieuwe bestuur met ruimte voor nieuwe ideeën.” Na een ‘jaartje rust’ werd al snel duidelijk dat in 2026 de Mijl van Mares terug moest keren op de wieleragenda. In het verleden reden grote namen als Robbie McEwen, Mike Teunissen en Danny van Poppel door de straten van Maarheeze, maar de 62e editie wordt er een zonder profs.

"Weinig mensen kwamen echt voor de profs."

“We hebben een enquête gehouden en daaruit bleek dat maar weinig mensen echt kwamen voor de profrenners”, zegt Veldkamp. “Bij één van de antwoorden lazen we een alternatief met beroemde Nederlanders op de fiets. Met dat idee zijn we vervolgens aan de slag gegaan.” BN’ers komen zaterdag in actie in de Powerride, een afvalrace waarin ze geld ophalen voor goede doelen. Bekende deelnemers zijn bijvoorbeeld Rob Scheepers (die onder andere hielp met het initiatief), Leon van der Zanden en Jochen Otten, maar ook oud-wielrenners als Thomas Dekker en Adrie van Houwelingen. Ook komen de buitenlandse oud-profs Claudio Chiappucci en Stijn Devolder in actie, die een dag later ook in actie komen in de Tour Der Ongeschoren Benen Classic door de Brabantse Peel en Meijerij. Catch Up Run

Naast de Powerride is er voor de jeugd een Dikke Banden Race en strijden amateurrenners zonder KNWU-licentie voor de Grote Prijs van de Mijl. “We maken ook een uitstapje naar hardlopen. Aan de Catch Up Run mag iedereen meedoen met een auto als rijdende finishlijn. Degene die het langst blijft lopen, heeft gewonnen.” Veldkamp denkt dat de vernieuwde Mijl van Mares klaar is voor de toekomst. Sport staat centraal deze dag, maar het gaat volgens hem vooral om beleving en verbondenheid. “Op en langs het parcours, maar ook zeker in de feesttent met diverse optredens. We hopen dat er zoveel mogelijk volk naar Maarheeze komt. Niet alleen voor deze 'herontdekte' editie, maar ook de komende jaren.”

Rondemissen Anouk en Sylke (foto: ByLis Fotografie).