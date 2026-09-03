Meldingen voor opslag gevaarlijke stoffen en mechanische bewerking in Oss

Bij Galliërsweg 21 in Oss zijn meldingen gedaan voor opslag van gevaarlijke stoffen en mechanische bewerking van materialen.

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Burgemeester en wethouders van Oss hebben meldingen ontvangen voor activiteiten op Galliërsweg 21. Het gaat om het opslaan van gevaarlijke stoffen, niet zijnde organische peroxiden, en het mechanisch bewerken van andere materialen dan steen en metalen.

De meldingen zijn geregistreerd onder DSO-kenmerken 2026060201927 en 2026060201930, met zaaknummers Z/506746 en Z/506732. Ze zijn op 2 juni 2026 ontvangen door de gemeente. Bezwaar maken tegen deze meldingen is niet mogelijk.