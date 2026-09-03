Nieuw reglement voor vergaderingen college gemeente Eersel

Het college van Eersel heeft een nieuw reglement vastgesteld voor zijn vergaderingen en werkzaamheden. Dit reglement, dat op 9 juni is goedgekeurd, vervangt het reglement uit 2024 en treedt in werking na bekendmaking.

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Het nieuwe reglement van orde van de gemeente Eersel bepaalt onder meer hoe de werkzaamheden van het college worden verdeeld en wie elkaar vervangt bij afwezigheid. Ook staan praktische zaken in de regels, zoals de standaard vergadertijd: dinsdagochtend om half tien in het gemeentehuis, tenzij de collegeleden anders besluiten.

Verder regelt het document hoe extra vergaderingen worden ingepland, welke stukken wanneer aangeleverd moeten worden en hoe stemprocedures verlopen. Bij spoedeisende zaken kunnen besluiten buiten een vergadering om genomen worden via een zogenaamd parafenbesluit. De gemeentesecretaris zorgt daarbij voor de verslaglegging en het openbaar maken van besluitenlijsten, tenzij de aard van de besluitvorming dit niet toelaat.

Het reglement uit 2024 is ingetrokken en vervangen door de nieuwe versie. Het college heeft deze wijziging doorgevoerd op basis van artikel 52 van de Gemeentewet.