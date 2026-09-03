Nieuwe start Sportcentrum De Kemmer in Oirschot

Sportcentrum De Kemmer in Oirschot viert zaterdag 12 september een nieuwe start. Bram en Nadia, de nieuwe exploitant en beheerder, nodigen iedereen uit om dit samen met hen te vieren.

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Het sportcentrum aan Bloemendaal 5 in Oirschot krijgt een frisse start onder leiding van Bram en Nadia. Zij organiseren een feestelijke bijeenkomst met hapjes en drankjes om kennis te maken met de bezoekers en de veranderingen in het gebouw.

Tijdens het evenement is er een rondleiding door het sportcentrum, zodat bezoekers de vernieuwde ruimtes zelf kunnen ervaren. Ook zal de wethouder een kort woordje doen om de nieuwe exploitatie officieel te markeren.

Feestelijke bijeenkomst vanaf 13:00 uur

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 12 september vanaf één uur ’s middags. Iedereen is welkom om langs te komen en deel uit te maken van deze nieuwe start.

Bram en Nadia hopen hiermee een goede relatie op te bouwen met de gebruikers van het sportcentrum en hen een warm welkom te bieden. Ze kijken uit naar een gezellige middag met alle aanwezigen.