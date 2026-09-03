Echtpaar uit Bladel viert diamanten huwelijk

Het echtpaar Wilkes-Schrauwen uit Bladel heeft hun diamanten huwelijk gevierd. Burgemeester Maurits van den Bosch bezocht hen op 31 augustus om hen persoonlijk te feliciteren.

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Op 31 augustus was het feest bij het echtpaar Wilkes-Schrauwen in Bladel. Zij vierden hun diamanten huwelijk, een bijzonder jubileum dat staat voor zestig jaar huwelijk. Burgemeester Maurits van den Bosch kwam langs om hen te feliciteren en het paar in het zonnetje te zetten.

Dit soort mijlpalen worden vaak gevierd met een officieel bezoek van de burgemeester. Het is een traditie om echtparen die 60 jaar getrouwd zijn te eren met een persoonlijke felicitatie. Het paar Wilkes-Schrauwen genoot zichtbaar van de bijzondere dag.

Het diamanten huwelijk is een zeldzame mijlpaal en wordt vaak gevierd met familie en vrienden. Het echtpaar kan terugkijken op zes decennia samen, een periode vol herinneringen en mijlpalen.

Bladel stond donderdag even stil bij dit heuglijke feit. Het is niet bekend hoe het echtpaar deze speciale dag verder heeft gevierd.