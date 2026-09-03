Termijn omgevingsvergunning Geldropseweg in Heeze verlengd

De gemeente Heeze heeft de termijn voor een bouwvergunningaanvraag aan de Geldropseweg verlengd. Het besluit is op 1 september genomen en geldt voor maximaal zes weken.

Gevonden voor jou

Het gaat om een technische bouwvergunning voor aanpassingen aan de constructie binnen een al eerder vergunde situatie. Het adres betreft Geldropseweg 2 in Heeze.

De verlenging van de termijn is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt tegen het besluit.