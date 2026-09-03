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Gemeente Meierijstad verleent vergunning voor woningbouw in Schijndel

Vandaag om 10:22

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de bouw van een woning met bijgebouw op De Grote Braeck kavel 6 in Schijndel.

Gevonden voor jou

Op 1 september 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten een bouwvergunning te verstrekken. De aanvraag betreft het bouwen van een woning met bijgebouw op De Grote Braeck kavel 6 in Schijndel.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3304. De vergunning is vanaf de verzenddatum, 1 september, officieel van kracht.

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