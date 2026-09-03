Vergunning verleend voor woningverbouwing in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de draagconstructie van een woning aan de Bosscheweg.

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De aanvraag voor de verbouwing van de woning aan de Bosscheweg 214 in Tilburg werd op 28 augustus 2026 ingediend. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarbij de draagconstructie van het pand wordt gewijzigd. De gemeente heeft inmiddels besloten deze vergunning te verstrekken.

Met een omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming voor bouw- of sloopwerkzaamheden, het kappen van bomen of het aanleggen van iets nieuws. Door dit besluit kan de verbouwing aan de Bosscheweg doorgaan.