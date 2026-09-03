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Waterbergingskelder onder plantsoen in Mierlo krijgt groen licht
Vandaag om 10:22
De aanleg van een waterbergingskelder onder het plantsoen bij de Burgemeester Verheugtstraat in Mierlo heeft een vergunning gekregen. Het besluit is op 1 september verzonden.
De waterbergingskelder wordt aangelegd onder een plantsoen in Mierlo, bij de Burgemeester Verheugtstraat. De kelder is bedoeld om regenwater tijdelijk op te slaan, wat helpt om wateroverlast in de omgeving te voorkomen.
Het besluit is genomen door de gemeente Geldrop-Mierlo en heeft zaaknummer 17713723074. De vergunning is verleend volgens de standaardprocedure. Het project kan nu van start gaan.
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