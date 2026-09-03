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Half uur vertraging op A67 door vrachtwagen met pech

Vandaag om 10:19 • Aangepast vandaag om 10:34
Deze vrachtwagen heeft pech (foto: Rijkswaterstaat).
Deze vrachtwagen heeft pech (foto: Rijkswaterstaat).

Een gestrande vrachtwagen heeft dinsdag een file van een half uur veroorzaakt op de A67 voor Geldrop in de richting van Eindhoven. De vrachtwagen houdt de rechterrijstrook bezet.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens de melding kampt de vrachtwagen met zogeheten 'luchtproblemen', dan is er sprake van problemen met het persluchtsysteem.  Daardoor bestaat er een kans dat de vrachtwagen minder goed kan remmen.  

Automobilisten moeten vanaf Asten rekening houden met een vertraging van een half uur.

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