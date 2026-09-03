Vergunning verleend voor herbouw bij Hoeverdijk in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de herbouw van bouwwerken bij Hoeverdijk 68. Het besluit werd genomen op 1 september.

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Op 1 september heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning, met zaaknummer 462149, gaat over de herbouw van bestaande bouwwerken bij Hoeverdijk 68.

Het besluit betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, ook wel BOPA genoemd. Dit type activiteit wijkt af van het reguliere omgevingsplan en vraagt daarom om aparte toestemming.