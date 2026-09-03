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Container mag tijdelijk op Helvoirtseweg in Vught staan

Vandaag om 10:22

Op Helvoirtseweg 181 in Vught mag tussen 21 september en 2 oktober een container geplaatst worden. De gemeente Vught heeft hiervoor een ontheffing verleend.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Vught hebben toestemming gegeven om een container te plaatsen op Helvoirtseweg 181. De ontheffing geldt van donderdag 21 september tot en met maandag 2 oktober.

De officiële goedkeuring is op 1 september verzonden. Het gaat om een tijdelijke maatregel, waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor het plaatsen van de container.

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