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Drijfmestsilo in Alphen mag geplaatst worden
Vandaag om 10:22
Bedrijf Verhoeven heeft toestemming gekregen voor een drijfmestsilo op Terover in Alphen.
Het bedrijf Verhoeven heeft op 19 augustus 2026 een melding gedaan bij de gemeente Alphen-Chaam. De melding ging over het plaatsen van een drijfmestsilo op het adres Terover 13 in Alphen. Deze silo zal gebruikt worden voor het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne mestfracties.
De melding is op 1 september afgehandeld en goedgekeurd. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. Het proces is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00021472.
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