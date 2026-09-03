Drijfmestsilo in Alphen mag geplaatst worden

Bedrijf Verhoeven heeft toestemming gekregen voor een drijfmestsilo op Terover in Alphen.

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Het bedrijf Verhoeven heeft op 19 augustus 2026 een melding gedaan bij de gemeente Alphen-Chaam. De melding ging over het plaatsen van een drijfmestsilo op het adres Terover 13 in Alphen. Deze silo zal gebruikt worden voor het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne mestfracties.