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Inrit aangelegd aan Alphenseweg in Baarle-Nassau

Vandaag om 10:22

De gemeente Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor een nieuwe inrit aan de Alphenseweg.

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Op het adres Alphenseweg 39 in Baarle-Nassau mag een nieuwe inrit worden aangelegd. De gemeente heeft hiervoor op 1 september 2026 een vergunning verleend.

De aanleg van een inrit kan bijvoorbeeld nodig zijn om een terrein beter toegankelijk te maken. Het besluit is verzonden door burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau.

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