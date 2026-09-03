Sloopmelding: zijgevel en achtergevel in Diessen

In Diessen is een melding gedaan voor het slopen van een zijgevel en een deel van de achtergevel aan de Hesterboldstraat 3. Het college van Hilvarenbeek heeft deze melding op 23 augustus afgehandeld.

Gevonden voor jou

De melding betreft het verwijderen van de zijgevel en de onderkant van de achtergevel op het adres Hesterboldstraat 3 in Diessen. Het verzoek is op 23 augustus 2026 ontvangen en afgehandeld door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.

Volgens de gemeente is er geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze sloopmelding. De melding is niet openbaar ter inzage gelegd.