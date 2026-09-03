Veehouderij in Rijkevoort-De Walsert wordt aangepast

De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het aanpassen van een veehouderij aan de Sint Anthonisweg 12 in Rijkevoort-De Walsert.

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Op 13 mei 2026 is bij de gemeente Land van Cuijk een melding ingediend voor het veranderen van een veehouderij. Het betreft een locatie aan de Sint Anthonisweg 12 in Rijkevoort-De Walsert.

De melding is geregistreerd onder meerdere zaaknummers en DSO-kenmerken. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is bezwaar maken tegen deze melding niet mogelijk.