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Vergunning voor kansspelautomaten in Breda geweigerd
Vandaag om 10:22
De burgemeester van Breda heeft een vergunning geweigerd voor twee kansspelautomaten op Clematisstraat 61.
Op 1 september heeft de burgemeester besloten om geen vergunning te verlenen voor het plaatsen van twee kansspelautomaten op een adres in de Clematisstraat. Het verzoek betrof een zogenaamde aanwezigheidsvergunning, die nodig is voor het gebruik van dergelijke automaten.
Het besluit heeft betrekking op het pand aan Clematisstraat 61 in Breda. De reden voor de weigering staat niet vermeld in de aanvraag. Aanvragers kunnen volgens de gebruikelijke procedure bezwaar maken tegen de beslissing binnen zes weken na publicatie.
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