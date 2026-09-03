Vergunning voor kansspelautomaten in Breda geweigerd

De burgemeester van Breda heeft een vergunning geweigerd voor twee kansspelautomaten op Clematisstraat 61.

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Op 1 september heeft de burgemeester besloten om geen vergunning te verlenen voor het plaatsen van twee kansspelautomaten op een adres in de Clematisstraat. Het verzoek betrof een zogenaamde aanwezigheidsvergunning, die nodig is voor het gebruik van dergelijke automaten.