Ontheffing sluitingstijd verleend voor clubavond in Breda

De burgemeester van Breda heeft een ontheffing verleend voor de sluitingstijd op Keizerstraat 101. Dit geldt voor de nacht van 10 op 11 oktober, met een sluitingsuur om zes uur ’s ochtends.

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De ontheffing geldt voor een evenement op Keizerstraat 101 in Breda. Het besluit is genomen op 1 september 2026 en maakt het mogelijk dat de sluitingstijd wordt verlengd tot zes uur ’s ochtends.

De ontheffing is specifiek bedoeld voor de nacht van zaterdag 10 oktober op zondag 11 oktober. Dit biedt de gelegenheid voor een clubavond op deze locatie die langer kan doorgaan.