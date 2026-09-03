Milieubelastende activiteiten beëindigd in Den Bosch

Op de Hambakenwetering 18A in Den Bosch zijn de milieubelastende activiteiten beëindigd. Dit blijkt uit een melding van de gemeente. De melding is op 24 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft de beëindiging van milieubelastende activiteiten op het adres Hambakenwetering 18A officieel vastgelegd. Het gaat om activiteiten die een impact hebben op het milieu, zoals productieprocessen of andere bedrijfsactiviteiten.

Deze melding is verwerkt onder zaaknummer Z/513424 en DSO-kenmerk 2026072400715. Tegen de melding kan geen bezwaar worden ingediend.