Onderdijk Wagenberg tijdelijk dicht voor buurtbarbecue

De Onderdijk in Wagenberg is op 12 september gesloten van drie uur 's middags tot elf uur 's avonds vanwege een buurtbarbecue.

Gevonden voor jou

De afsluiting is ingesteld door de gemeente Drimmelen en geldt tijdens de buurtbarbecue van Buurtvereniging Het Centrum. De weg blijft dicht zolang het evenement duurt, wat eventueel korter of langer kan zijn dan de geplande tijd.

De maatregel is bedoeld om de veiligheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat het evenement soepel verloopt. Weggebruikers worden geadviseerd rekening te houden met de tijdelijke afsluiting.