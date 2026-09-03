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Lageweg in Terheijden tijdelijk afgesloten voor aanleg brandkraan
Vandaag om 10:22
De Lageweg in Terheijden wordt volgende week drie dagen afgesloten vanwege werkzaamheden aan een brandkraan.
Van maandag 7 september 2026 om zeven uur ’s ochtends tot en met woensdag 9 september 2026 om vier uur ’s middags is de Lageweg in Terheijden niet toegankelijk. Het gaat om het gedeelte tussen de Ruitersvaartseweg en het Molenpad. Brabant Water werkt daar aan de aanleg van een brandkraan.
De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor de afsluiting. Hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de weg.
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