Verkeersmaatregelen in Terheijden door Kermiskoers

De Schimmelseweg en Witteweg in Terheijden worden tijdelijk afgesloten voor de Kermiskoers op dinsdag 12 september 2026.

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De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor tijdelijke verkeersmaatregelen rondom de Kermiskoers van Wielervereniging Terheijden. Op dinsdag 12 september worden de Schimmelseweg en Witteweg afgesloten en geldt er een parkeerverbod. Deze maatregelen zijn van kracht tussen half zeven en half negen ’s avonds, maar kunnen indien nodig langer of korter duren.

De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van deelnemers en bezoekers van het evenement te waarborgen. De Kermiskoers is een jaarlijks wielerevenement in Terheijden dat veel publiek trekt. Automobilisten wordt aangeraden vooraf rekening te houden met mogelijke verkeershinder in de omgeving.