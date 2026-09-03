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Woningbouw aan Lobelia ong in De Moer goedgekeurd

Vandaag om 10:22

Er is toestemming verleend voor het bouwen van een woning aan Lobelia ong, kavel 59 in De Moer. De vergunning is op 1 september verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat om een omgevingsvergunning voor een woning op kavel 59 aan Lobelia ong in De Moer. De vergunning is op 1 september 2026 door de gemeente verstuurd.

Het adres Lobelia ong is een locatie zonder huisnummer. De toevoeging 'ong' betekent dat het om een perceel gaat waar nog geen bebouwing is. De vergunning is nu officieel verleend, wat betekent dat de bouw van de woning kan starten.

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