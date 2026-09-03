Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Esch

In Esch is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem. Het systeem komt op Postelstraat 19 d. De melding is op 13 augustus ontvangen door de gemeente Boxtel.

Gevonden voor jou

Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie die gebruikmaakt van warmte en koude uit de bodem om energie op te wekken. Dit type systeem kan worden ingezet voor duurzame verwarming en koeling van gebouwen.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/512672 en DSO-kenmerk 2026081300480. Omdat het een melding betreft, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Voor vragen over de melding kunnen inwoners contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.