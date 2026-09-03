Kermis Etten-Leur Noord opent met 19 attracties

Van vrijdag 18 tot en met dinsdag 22 september strijkt de kermis neer in Etten-Leur Noord. Met 19 attracties op het Van Bergenplein en omgeving is er volop plezier voor jong en oud. De kermis opent op zaterdag en zondag al om 13.00 uur. Ook zijn er speciale activiteiten en een kleurplaatwedstrijd.

Gevonden voor jou

De kermis in Etten-Leur Noord biedt een mix van spanning en gezelligheid. Van Turbo Autoscooter en TechnoDance tot draaimolen en trampoline: er is voor ieder wat wils. Daarnaast kun je je behendigheid testen bij spellen als Lucky Duck en de Schietsalon.

De geur van oliebollen, suikerspinnen en churros vult het Van Bergenplein en omliggende straten. De kermis strekt zich uit tot de Geerkade, Korte Brugstraat en Lange Brugstraat, tot aan de Domineesgang. Op vrijdag opent de kermis om 15.00 uur, terwijl zaterdag en zondag al vanaf 13.00 uur bezoekers welkom zijn.

Speciale activiteiten

Vrijdagavond om 19.00 uur verricht de burgemeester samen met de jeugdburgemeester en mascotte Vrolijke KermisKikker de officiële opening. Muziek wordt verzorgd door De Turfblaozers. Zaterdagmiddag staat in het teken van de ‘Beestenboel’, met een kans om op de foto te gaan. Maandagavond is er een ballonartiest en dinsdagavond sluit de kermis af met een kleurplaatwedstrijd.

Voor de kleurplaatwedstrijd kunnen kinderen hun kunstwerk uiterlijk zondag 20 september om 19.00 uur inleveren bij een attractie op de kermis. De prijsuitreiking is dinsdagavond om 18.30 uur bij de Amazone Rups. Winnaars moeten aanwezig zijn om hun prijs te ontvangen.

Praktische informatie

De weekmarkt verhuist op vrijdag 18 september naar de Geerkade bij de Havenkom vanwege de kermis. De kermis sluit dinsdag om 23.00 uur definitief haar deuren. Voor meer informatie en updates kun je de kermis volgen via social media.