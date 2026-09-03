Tilburg University: minst kamertekort in Nederland

Tilburg University heeft relatief weinig problemen met studentenhuisvesting. Volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van Kences zijn er landelijk nog altijd 20.200 studentenwoningen te weinig, maar Tilburg scoort beter dan de meeste steden.

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Landelijk gezien zoeken duizenden studenten vergeefs naar een woning, ondanks de bouw van bijna vijfduizend nieuwe studentenwoningen per jaar sinds 2022. Het tekort is sinds vorig jaar met slechts 1.300 afgenomen. In Tilburg, evenals in steden zoals Wageningen en Leeuwarden, is het kamertekort echter minder nijpend.

Volgens Kences, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting, zijn er verschillende redenen waarom de woningnood niet verder is gestegen. Minder buitenlandse studenten en een dalend aantal Nederlandse studenten dat uit huis gaat, spelen daarbij een rol. Ook hebben veranderingen in de belastingregels geleid tot de verkoop van veel particuliere studentenwoningen, zonder dat dit tot een explosieve stijging van het tekort heeft geleid.

Betaalbaarheid blijft probleem

Betaalbaarheid blijft voor veel studenten de grootste uitdaging. Gemiddeld kost een kamer met gedeelde voorzieningen 540 euro per maand, terwijl een meerkamerwoning gemiddeld 855 euro kost. Landelijk ligt de gemiddelde huurprijs volgens Kamernet zelfs op 691 euro per maand. Studenten hebben gemiddeld een besteedbaar budget van 1.340 euro, waardoor de huur een flinke hap uit hun inkomen neemt.

Tilburg lijkt qua kosten en beschikbaarheid beter te presteren dan steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daar liggen de prijzen voor een kamer met gedeelde voorzieningen rond de 650 euro per maand. Meerkamerwoningen in die steden zijn gemiddeld zelfs 950 euro.

Lange zoektijd

Het vinden van een geschikte woning duurt steeds langer. Uitwonende studenten zijn gemiddeld vijf maanden bezig met zoeken, terwijl dit in 2017 nog 3,5 maanden was. Voor veel studenten is het gebrek aan betaalbare woningen een reden om thuis te blijven wonen. Slechts 19 procent blijft thuis vanwege het tekort aan woonruimte, terwijl 44 procent aangeeft dat de kosten te hoog zijn.

Ondanks dat Tilburg minder problemen kent, blijft bouwen belangrijk. Kences pleit voor meer mogelijkheden om op campussen te bouwen en voor het afschaffen van winstbelasting voor studentenhuisvesters, zodat zij financieel meer ruimte krijgen om nieuwbouwprojecten te realiseren.